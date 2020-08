Джон Миллман: “Я не в восторге от поездки в США, но мне нужно зарабатывать себе на жизнь”

Прага. Стаховский узнал имя соперника по первому кругу (ДОПОЛНЕНО)

43-я ракетка мира отправился в Нью-Йорк, где заявлен на Мастерсе и US Open.



“Я видел, что другие игроки снялись с турнира и я понимаю их решение, – рассказал Миллман в интервью. – Но каждый должен руководствоваться плюсами и минусами, которые есть в любом из вариантов (играть или не играть). Я не в восторге от этой поездки, которую вынужден совершить. Моя безопасность и моё здоровье может быть подвергнуто опасности. Но мне 31 год и мне также нужно зарабатывать себе на жизнь. Как и многим другим австралийцам сейчас, мне нужно вставать и работать, и пусть ситуация опасная, это моя работа”.

I can confirm currently during my stopover in Doha that travel is very different beast these days 😯 https://t.co/9TNsf2eeJX pic.twitter.com/CEPs35IY86

— John Millman (@johnhmillman) August 15, 2020