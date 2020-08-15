Суббота, 15 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисДжон Миллман: “Я не в восторге от поездки в США, но мне нужно зарабатывать себе на жизнь”
Теннис

Джон Миллман: “Я не в восторге от поездки в США, но мне нужно зарабатывать себе на жизнь”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 19:50

Прага. Стаховский узнал имя соперника по первому кругу (ДОПОЛНЕНО)

Вчера, 16:10

Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года

Вчера, 09:37

Илья Марченко может возобновить свой сезон на кортах в Италии

12.08.20 14:32

Леся Цуренко: "Проблема с ребром, которая была у меня в Палермо, сегодня вернулась"

43-я ракетка мира отправился в Нью-Йорк, где заявлен на Мастерсе и US Open.

“Я видел, что другие игроки снялись с турнира и я понимаю их решение, – рассказал Миллман в интервью. – Но каждый должен руководствоваться плюсами и минусами, которые есть в любом из вариантов (играть или не играть). Я не в восторге от этой поездки, которую вынужден совершить. Моя безопасность и моё здоровье может быть подвергнуто опасности. Но мне 31 год и мне также нужно зарабатывать себе на жизнь. Как и многим другим австралийцам сейчас, мне нужно вставать и работать, и пусть ситуация опасная, это моя работа”.

Джон Миллман: "Я не в восторге от поездки в США, но мне нужно зарабатывать себе на жизнь"
 

Читайте также:  Украина входит в топ-10 по среднему рейтингу лучших теннисисток

Источник:
theaustralian.com.au

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Удар дня от Жиль Тайхманн на турнире в Лексингтоне (ВИДЕО)

Лексингтон. Серена Уильямс впервые за 8 лет проиграла теннисистке не входящей в топ-100

Стаховский узнал первого соперника на челленджере в Праге

Джокович, Надаль и Тим прошли квалификацию на Итоговый турнир ATP

Дель Потро улетел в Швейцарию на консультацию с доктором

Закрыть