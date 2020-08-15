Джон Миллман: “Я не в восторге от поездки в США, но мне нужно зарабатывать себе на жизнь”

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“Я видел, что другие игроки снялись с турнира и я понимаю их решение, – рассказал Миллман в интервью. – Но каждый должен руководствоваться плюсами и минусами, которые есть в любом из вариантов (играть или не играть). Я не в восторге от этой поездки, которую вынужден совершить. Моя безопасность и моё здоровье может быть подвергнуто опасности. Но мне 31 год и мне также нужно зарабатывать себе на жизнь. Как и многим другим австралийцам сейчас, мне нужно вставать и работать, и пусть ситуация опасная, это моя работа”.
I can confirm currently during my stopover in Doha that travel is very different beast these days 😯 https://t.co/9TNsf2eeJX pic.twitter.com/CEPs35IY86
— John Millman (@johnhmillman) August 15, 2020
Источник:
theaustralian.com.au
Фото: Instagram.