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Теннис

Марта Костюк показала в соцсетях фотографию с отдыха

Евгений НикитюкНет комментариев
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Марта Костюк поделилась своим новым фото из Сицилии.

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A post shared by Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) on Aug 15, 2020 at 9:57am PDT


 

Источник: btu.org.ua
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