Восьмая ракетка мира не сыграет на US Open

Прага. Стаховский узнал имя соперника по первому кругу (ДОПОЛНЕНО)

Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года

Илья Марченко может возобновить свой сезон на кортах в Италии

Леся Цуренко: "Проблема с ребром, которая была у меня в Палермо, сегодня вернулась"

Белинда Бенчич снялась с Открытого чемпионата США



Швейцарская теннисистка приняла решение не играть на американских кортах в этом году, сообщив об этом в социальных сетях. Своё возвращение в Тур Бенчич планирует на турнире в Риме, который пройдёт 14-21 сентября. Напомним, в прошлом году Белинда сумела дойти до полуфинала US Open.

Швейцарка стала уже пятой представительницей Топ-10, которая снялась с американского “Шлема”. Ранее о подобном решении заявили лидер рейтинга WTA Эшли Барти, Элина Свитолина (№5), действующая чемпионка Бьянка Андрееску (№6) и Кики Бертенс (№7).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Hi to all my Fans. I wanted to update you that I have made the difficult decision to skip the US swing in New York and will return to the tour starting in Rome next month. I would like to thank the US Open and USTA for all their work and effort they have put together to have both Cincinnati and the US Open take place this month. I am looking forward to returning to New York next year and wish everyone competing there in the coming weeks the best of luck. Beli

Публикация от Belinda Bencic (@belindabencic) 15 Авг 2020 в 11:16 PDT