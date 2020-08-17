Понедельник, 17 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисМугуруса снялась с турнира в Нью-Йорке, но планирует сыграть на US Open
Теннис

Мугуруса снялась с турнира в Нью-Йорке, но планирует сыграть на US Open

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 20:06

Леся Цуренко прошла в основную сетку US Open

Сегодня, 16:07

Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2020 году

Сегодня, 08:27

Леся Цуренко улучшила свое положение в обновленном рейтинге WTA

Вчера, 11:45

Шошина сменила украинское гражданство в начале лета

Гарбинье Мугуруса не выступит на “Премьере” в Соединённых Штатах

По словам испанской теннисистки, после консультации со своей медицинской командой, она приняла решение пропустить Western & Southern Open, который стартует в конце этой недели, из-за проблем с левой лодыжкой.

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 13 февраля. Результаты дня

Однако Мугуруса надеется сыграть на Открытом чемпионате США, который пройдёт 31 августа – 13 сентября. С заявочным списком американского “Премьера” можно ознакомиться здесь.

Мугуруса снялась с турнира в Нью-Йорке, но планирует сыграть на US Open
 

Читайте также:  17 апреля. Именинник дня: Жо-Вилфрид Цонга

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Цуренко неожиданно попала в основную сетку US Open

Дженнифер Брэйди: “Навсегда запомню титул в Лексингтоне”

ITF опубликовала протоколы безопасности для предотвращения распространения COVID-19

Цуренко поднялась на 8 строчек в обновленном рейтинге WTA

В Нью-Йорке игроки и организаторы готовятся к началу соревнований

Закрыть