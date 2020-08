Мугуруса снялась с турнира в Нью-Йорке, но планирует сыграть на US Open

Леся Цуренко прошла в основную сетку US Open

Гарбинье Мугуруса не выступит на “Премьере” в Соединённых Штатах



По словам испанской теннисистки, после консультации со своей медицинской командой, она приняла решение пропустить Western & Southern Open, который стартует в конце этой недели, из-за проблем с левой лодыжкой.

Однако Мугуруса надеется сыграть на Открытом чемпионате США, который пройдёт 31 августа – 13 сентября. С заявочным списком американского “Премьера” можно ознакомиться здесь.

Hola a todos, no podré jugar en @CincyTennis pero espero estar lista para el #USOpengracias por el apoyo 😘

Hi all ñ, I will not be ready for Cincy but i hope to be at the @usopen thanks for your support

pic.twitter.com/S295IQ99NJ

— Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) August 17, 2020