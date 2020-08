USTA заявляет об одном положительном тесте на коронавирус

Четыре украинки заявились на турнир WTA 125k в Праге

В рамках проверки игроков и персонала в Нью-Йорке зарегистрирован первый случай коронавируса.



Как сообщает USTA (Ассоциация тенниса США), положительный результат был выявлен не у теннисиста (теннисистки). Как заявляют организаторы, это первый положительный тест из 1400, которые успели сделать с 13 августа. Сообщается, что у заболевшего нет никаких симптомов COVID-19. Этому человеку рекомендовали оставаться на самоизоляции на протяжении как минимум 10 дней. Также ведется поиск и оповещение всех тех, кто находился с ним в контакте.

Напомним, что в Нью-Йорке готовятся к проведению турнира “Western & Southern Open”, после которого на этих же кортах состоится Открытый чемпионат США.

1 positive test (non-player) out of 1400 tests administered to Tier 1 individuals since testing began on August 13.

USTA statement 👇🏼 pic.twitter.com/LtHyf3gJof

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) August 18, 2020