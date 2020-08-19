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Теннис

USTA заявляет об одном положительном тесте на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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В рамках проверки игроков и персонала в Нью-Йорке зарегистрирован первый случай коронавируса.

Как сообщает USTA (Ассоциация тенниса США), положительный результат был выявлен не у теннисиста (теннисистки). Как заявляют организаторы, это первый положительный тест из 1400, которые успели сделать с 13 августа. Сообщается, что у заболевшего нет никаких симптомов COVID-19. Этому человеку рекомендовали оставаться на самоизоляции на протяжении как минимум 10 дней. Также ведется поиск и оповещение всех тех, кто находился с ним в контакте.

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Напомним, что в Нью-Йорке готовятся к проведению турнира “Western & Southern Open”, после которого на этих же кортах состоится Открытый чемпионат США.

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USTA заявляет об одном положительном тесте на коронавирус
 

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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