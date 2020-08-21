Илья Марченко снялся с турнира в Триесте

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Украинский теннисист выбыл из списка участников “челленджера” в Италии.
Ранее мы сообщали, что Марченко заявился на два турнира ATP Challenger Tour на итальянских кортах. Сегодня стало известно, что украинец не будет выступать в Триесте (соревнования стартуют 24 августа).
Trieste update:
OUT: Stebe, Ilkel, Marchenko
IN: Baldi, Bourgue, Gabashvili
Next: M. Zverev
— Other List Updates (@OtherLists) August 21, 2020
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Фото: Love4Tennis.