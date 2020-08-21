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Теннис

Илья Марченко снялся с турнира в Триесте

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ранее мы сообщали, что Марченко заявился на два турнира ATP Challenger Tour на итальянских кортах. Сегодня стало известно, что украинец не будет выступать в Триесте (соревнования стартуют 24 августа).

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Илья Марченко снялся с турнира в Триесте
 

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Фото: Love4Tennis.

Источник: btu.org.ua
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