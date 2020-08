Кеи Нисикори излечился от коронавируса, но не сыграет на US Open

Ангелина Калинина попала в список участниц US Open

Экс-четвертая ракетка мира принял решение пропустить Открытый чемпионат США



О своем решении японский теннисист сообщил в своем приложении, написав, что пока не готов играть матчи из пяти сетов после столь длительной паузы.

Нисикори также сообщил, что после двух положительных тестов на коронавирус, он наконец получил отрицательный результат и завтра постепенно возобновит свои тренировки. Японец намерен вернуться в тур на грунтовой серии турниров.

2014 runner up Kei Nishikori recovered from the coronavirus but decided to withdraw from the US Open. pic.twitter.com/MostNq1CV3

— José Morgado (@josemorgado) August 26, 2020