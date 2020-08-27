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Теннис

Кеи Нисикори излечился от коронавируса, но не сыграет на US Open

Евгений НикитюкНет комментариев
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О своем решении японский теннисист сообщил в своем приложении, написав, что пока не готов играть матчи из пяти сетов после столь длительной паузы.

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Нисикори также сообщил, что после двух положительных тестов на коронавирус, он наконец получил отрицательный результат и завтра постепенно возобновит свои тренировки. Японец намерен вернуться в тур на грунтовой серии турниров.

Кеи Нисикори излечился от коронавируса, но не сыграет на US Open
 

Источник: btu.org.ua
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