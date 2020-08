Нью-Йорк. Раонич стал первым финалистом Мастерса

US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде

Милош Раонич обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира.



Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •

Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Полуфинал

М. Раонич (Канада) – С. Циципас (Греция) 7-6(5), 6-3

Канадец впервые с июня 2018 года сыграет в финале турнира АТР. На счету Раонича 8 одиночных титулов, последний из которых он выиграл еще в сезоне-2016. В финалах Мастерсов 29-летний канадец играл трижды и все решающие поединки проиграл (Канада-2013, Париж-2014, Индиан-Уэллс-2016).

В финале Милош Раонич сыграет с победителем встречи Новак Джокович – Роберто Баутиста-Агут.

Rocketing into the final ✌️@milosraonic takes out Stefanos Tsitsipas 7-6 6-3 to reach his first Masters 1000 final since 2016 Indian Wells. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/k3lUKtcxun

— Tennis TV (@TennisTV) August 28, 2020