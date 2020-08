СМИ: Поспишил собирает подписи игроков, чтобы создать новую теннисную ассоциацию

US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде

Как сообщают журналисты, Вашек Поспишил и другие теннисисты сделают заявление в субботу.



По информации сразу нескольких источников, игроки планируют создание новой ассоциации – “Professional Tennis Players Association”. Сообщается, что канадский теннисист Вашек Поспишил, один из членов Совета игроков АТР, собирает подписи своих коллег, чтобы они стали частью этой структуры. В субботу участники должны провести встречу и фотосессию, повторив знаменитый снимок теннисисток, предшественниц WTA из “Большой Девятки”.

В свою очередь руководство АТР в письме игрокам призвало их отказаться от этой идеи (“так как это не служит в лучших интересах Тура, чтобы вместе с ATP параллельно существовала отдельная структура”), а также обратилось к тем теннисистам, которые входят при этом в состав Совета игроков, пересмотреть свои взгляды.

Here is the letter. You could interpret “reconsider their positions” in a variety of ways but it is certainly combative pic.twitter.com/1RcndKgPEk

In New York bubble, Vasek Pospisil is rallying ATP (Association of Tennis Professionals) players to sign on to be part of new “Professional Tennis Players Association.”

There will be a meeting Saturday evening; players who sign up will pose for an Original 9-esque group photo. https://t.co/YikpNY4RTT

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 28, 2020