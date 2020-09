US Open. Зверев одолел Андерсона, Циципас уверенно идет дальше

US Open. Завацкая выбывает после первого круга

Результаты матчей понедельника на Открытом чемпионате США.



US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Д. Шаповалов (Канада) – С. Корда (США) 6-4, 4-6, 6-3, 6-2

А. Маннарино (Франция) – Л. Сонего (Италия) 6-1, 6-4, 2-6, 6-3

А. Зверев (Германия) – К. Андерсон (ЮАР) 7-6(2), 5-7, 6-3, 7-5

Х. Гуркач (Польша) – П. Гоёвчик (Германия) 6-3, 6-4, 6-4

Ж. Симон (Франция) – М. Сафват (Египет) 6-1, 6-4, 6-4

С. Циципас (Греция) – А. Рамос-Винолас (Испания) 6-2, 6-1, 6-1

Д. Сок (США) – П. Куэвас (Уругвай) 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6(2)

М. Кресси (США) – Й. Ковалик (Словакия) 6-1, 2-6, 6-4, 6-4

Пары соперников во 2-м круге: Зверев – Накасима, Давидович-Фокина – Гуркач, Норри – Кориа, Герасимов – Томпсон, Лондеро – Чорич, Циципас – Кресси, Маннарино – Сок.

nonchalant wit it 😎@denis_shapo is a human highlight reel 🔥 pic.twitter.com/B31aXiyxgg

Brotherly love ❤️

Big bro Mischa was on-court from a distance to support @AlexZverev after his win. pic.twitter.com/zk2U1JULE6

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020