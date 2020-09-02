Медведев, Джумхур и Маю попали в список игроков, которые контактировали с Пэром

По информации СМИ, всего 10 теннисистов прошли проверку после положительного теста на коронавирус у французского теннисиста накануне старта Открытого чемпионата США.

Среди игроков в этом списке трое (Даниил Медведев, Дамир Джумхур и Бенуа Пэр), у которых был не близкий контакт, и еще семеро, которые контактировали с Пэром ближе (Кристина Младенович, Грегур Баррере, Ришар Гаске, Адриан Маннарино, Эдуар Роже-Васслен, Исалин Бонавентюр и Кирстен Флипкенс). Все игроки из списка контактов Пэра были допущены к US Open, но при этом они должны соблюдать дополнительные правила безопасности.

Об ограничительных мерах ранее рассказал Адриан Маннарино.









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crackedracquets.com

Фото: Getty Images.