Третью ракетку мира оштрафовали на US Open за нарушение правил безопасности

Доминик Тим должен будет заплатить $1,5 тысячи в качестве штрафа. Сообщается, что в первый игровой день, когда у теннисиста не было матча, команда австрийца не соблюдала обаятельные меры безопасности на турнире. В официальном заявлении сказано, что кто-то из окружения спортсмена не придерживался правил масочного режима.

A thoroughly modern ‘unsportsmanlike conduct’ violation at US Open for Dominic Thiem while he wasn’t playing yesterday. Official USTA explanation: ‘Player entourage violating COVID-19 protocols in regards to universal masking.’

