US Open. Катерина Козлова против Петры Квитовой во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Катерина Козлова будет бороться за место в третьем круге Открытого чемпионата США. Соперницей украинки стала экс-вторая ракетка мира Петра Квитова из Чехии. Поединок откроет игровой день на главном корте турнира – Arthur Ashe Stadium в 19:00 по киевскому времени

Катерина Козлова (Украина) – 99-я ракетка мира



Дата рождения: 20/02/1994 (26 лет)

Место рождения: Николаев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: – (2017 – 125/Dalian)

Побед/Поражений за карьеру: 312/211

Призовые за карьеру: $1,636,298

Высший рейтинг WTA: 62 (19/02/2018)

Катерина Козлова на портале БТУ

Петра Квитова (Чехия) – 12-я ракетка мира



Дата рождения: 08/03/1990 (30 лет)

Место рождения: Биловец, Чехия

Рост: 182 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 27 (2019 – Sydney, Stuttgart; 2018 – St. Petersburg, Doha, Prague, Madrid, Birmingham; 2017 – Birmingham; 2016 – Wuhan, Zhuhai; 2015 – Sydney, Madrid, New Haven; 2014 – Wimbledon, New Haven, Wuhan; 2013 – Dubai, Tokyo [Pan Pacific]; 2012 – Montréal, New Haven; 2011 – Brisbane, Paris [Indoors], Madrid, Wimbledon, Linz, WTA Finals; 2009 – Hobart)

Побед/Поражений за карьеру: 539/237

Призовые за карьеру: $31,852,578

Высший рейтинг WTA: 2 (31/10/2011)

Петра Квитова на портале БТУ

H2H: 0-0

Путь на турнире:

Катерина Козлова

R1 – Уитни Осигве (США, 143) 6-3 7-5

Петра Квитова

R1 – Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 73) 6-3 6-2

История на турнире: Катерина Козлова – 10/7. Козлова в восьмой раз выступает на US Open. Лишь однажды, в 2017 году, ей удалось преодолеть первый круг основной сетки | Петра Квитова – 27/13. Для Квитовой это четырнадцатый US Open в карьере. Дважды, в 2015 и 2017 годах, она сыграла в четвертьфинале турнира;

Выступления на харде: Катерина Козлова – 138/101 (3/5 в этом году) | Петра Квитова – 243/123 (11/4 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:

Катерина Козлова – 3/5

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1

Premier 5 – 0/1 | Цинциннати – QR1

International – 3/3 | Окленд – R1, Хобарт – R2, Окленд – R1, Монтеррей – R1

Петра Квитова – 12/4

Premier 5 – 4/2 | Доха – ФИНАЛ, Цинциннати – R2

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

Premier – 4/1 | Брисбен – 1/2, Санкт-Петербург – 1/4 (отказ до игры)

Последние пять матчей: Катерина Козлова В, П, П, П, П | Петра Квитова В, П, П, В, В

Национальный фактор: Катерина Козлова – 15/9. Козлова три последних матча против чешских теннисисток, обыграв в прошлом году сестер Плишковых и Катержину Синякову | Петра Квитова – 19/9. Начиная с 2014 года Квитова проиграла лишь один матч из двенадцати сыгранных против украинских теннисисток (Свитолина / WTA Finals 2018);