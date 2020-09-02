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Теннис

Успех Бондаренко, эйсы Иснера, непобедимый Джокович – главные цифры первого круга US Open

Евгений НикитюкНет комментариев
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3: мамы-теннисистки вышли во второй круг турнира: Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Катерина Бондаренко. Отметим, что украинка – единственная у кого уже двое детей.

7: камбэков с 0-2 по сетам в первом круге у мужчин. Волю к победе проявили: Федерико Кория (против Джейсона Джанга), Кристиан Гарин (против Улисеса Бланча), Кэмерон Норри (против Диего Шварцмана), Каспер Рууд (против Маккензи Макдональда), Карен Хачанов (против Янника Синера), Марин Чилич (против Дениса Кудлы) и Энди Маррей (против Ёсихито Нисиоки).

8: обладателей “wild-card” продолжат свои выступления в Нью-Йорке: Катрина Скотт, Кэтрин Беллис, Сачия Викери, Майкл Ммо, Митчелл Крюгер, Максим Кресси, Брандон Накасима и Джей Джей Вольф.

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10: раз удавалось Энди Маррею выиграть матч, в котором он уступал 0-2 по сетам. Вчера британец почти за 5 часов сломил сопротивление Ёсихито Нисиоки и выиграл такой матч впервые с Ролан Гаррос-2016.

11: экс-чемпионов турниров Большого Шлема продолжают свой путь в Нью-Йорке: Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Слоан Стивенс, Петра Квитова (сыграет с Катериной Козловой), Наоми Осака, Анжелик Кербер, София Кенин, Гарбинье Мугуруса, Марин Чилич, Энди Маррей и Новак Джокович.

21-0: Винус Уильямс ранее никогда не проигрывала в первом круге US Open. Вчера ее серию прервала чешка Каролина Мухова.

28-0: Новак Джокович за 15 лет участия в Открытом чемпионате США не проиграл ни одного матча в первых двух раундах. Сегодня серб попробует продлить эту серию в матче с британцем Кайлом Эдмундом.

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52: эйса наколотил в первом круге Джон Иснер и это ровно в два раза больше, чем у игроков показавших второй результат (Кецманович и Чилич). Правда этот результат не помог американцу выйти во второй круг. Иснера обыграл его соотечественник – Стив Джонсон.

54: раз стартовала в основе “мэйджора” Ализе Корне. Француженка является лидером среди действующих теннисисток по этому показателю. Рекорд принадлежит японке Аи Сугияма на счету которой 62 таких старта.

73: раз подряд сыграл в основной сетке Фелисиано Лопес. Испанский теннисист продолжает удерживать рекорд всех времен по этому показателю.

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102: победу одержала Серена Уильямс на US Open и стала единоличным лидером по этому показателю. До матча с Кристи Ан Уильямс-младшая делила первое место с Крис Эверт.

140: миль/час – с такой скоростью (225 км/час) подал итальянец Маттео Берреттини, показав лучший результат в первом круге. У женщин самую быструю подачу записала на свой счет Серена Уильямс – 125 миль/час (201 км/час)

637: место в рейтинге WTA занимает 16-летняя американка Катрина Скотт, которая стала самой молодой участницей второго круга после победы над россиянкой Натальей Вихлянцевой. Во втором круге дебютантка “мэйджоров” Скотт сыграет с 28-й ракеткой мира Амандой Анисимовой.

Успех Бондаренко, эйсы Иснера, непобедимый Джокович - главные цифры первого круга US Open
 

Источник:
usopen.org

Источник: btu.org.ua
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