Успех Бондаренко, эйсы Иснера, непобедимый Джокович – главные цифры первого круга US Open

Официальный сайт Открытого чемпионата США представляет главные цифра первого круга соревнований



3: мамы-теннисистки вышли во второй круг турнира: Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Катерина Бондаренко. Отметим, что украинка – единственная у кого уже двое детей.

7: камбэков с 0-2 по сетам в первом круге у мужчин. Волю к победе проявили: Федерико Кория (против Джейсона Джанга), Кристиан Гарин (против Улисеса Бланча), Кэмерон Норри (против Диего Шварцмана), Каспер Рууд (против Маккензи Макдональда), Карен Хачанов (против Янника Синера), Марин Чилич (против Дениса Кудлы) и Энди Маррей (против Ёсихито Нисиоки).

8: обладателей “wild-card” продолжат свои выступления в Нью-Йорке: Катрина Скотт, Кэтрин Беллис, Сачия Викери, Майкл Ммо, Митчелл Крюгер, Максим Кресси, Брандон Накасима и Джей Джей Вольф.

10: раз удавалось Энди Маррею выиграть матч, в котором он уступал 0-2 по сетам. Вчера британец почти за 5 часов сломил сопротивление Ёсихито Нисиоки и выиграл такой матч впервые с Ролан Гаррос-2016.

Make it a perfect 🔟 career wins from two sets down for @andy_murray. pic.twitter.com/1XmFWMnPqk

The comeback king does it again 👑

11: экс-чемпионов турниров Большого Шлема продолжают свой путь в Нью-Йорке: Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Слоан Стивенс, Петра Квитова (сыграет с Катериной Козловой), Наоми Осака, Анжелик Кербер, София Кенин, Гарбинье Мугуруса, Марин Чилич, Энди Маррей и Новак Джокович.

21-0: Винус Уильямс ранее никогда не проигрывала в первом круге US Open. Вчера ее серию прервала чешка Каролина Мухова.

Karolina Muchova gets the job done and is through to round 2 at the #USOpen.@karomuchova7 I #USOpen pic.twitter.com/AwmcMZf45S

28-0: Новак Джокович за 15 лет участия в Открытом чемпионате США не проиграл ни одного матча в первых двух раундах. Сегодня серб попробует продлить эту серию в матче с британцем Кайлом Эдмундом.

52: эйса наколотил в первом круге Джон Иснер и это ровно в два раза больше, чем у игроков показавших второй результат (Кецманович и Чилич). Правда этот результат не помог американцу выйти во второй круг. Иснера обыграл его соотечественник – Стив Джонсон.

54: раз стартовала в основе “мэйджора” Ализе Корне. Француженка является лидером среди действующих теннисисток по этому показателю. Рекорд принадлежит японке Аи Сугияма на счету которой 62 таких старта.

73: раз подряд сыграл в основной сетке Фелисиано Лопес. Испанский теннисист продолжает удерживать рекорд всех времен по этому показателю.

102: победу одержала Серена Уильямс на US Open и стала единоличным лидером по этому показателю. До матча с Кристи Ан Уильямс-младшая делила первое место с Крис Эверт.

102 wins at the #USOpen. More than anyone else.

Just another day at the office for @serenawilliams. pic.twitter.com/PwuRX711Yz

