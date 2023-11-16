ATP Finals. Джокович не гарантировал себе полуфинал по итогам встречи с Хуркачем

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Алькарас победил Рублева: результаты ATP Finals-2023
Результаты ATP Finals-2023 Сегодня 09:25 396 1 Источник — Чемпион.
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Даяна Ястремская: «Думаю, что самая большая проблема, которая мне мешает на корте, – это эмоции»
2023-11/1700130555_yastremska_ukraine.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина сыграет на турнире ASB Classic в Новой Зеландии
Турнир пройдет с 1 по 7 января Сегодня 10:27 228 0 Фото — gettyimages...
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ATP Finals. Зверев проиграл Медведеву в матче второго тура, но сохраняет шансы на выход в полуфинал
2023-11/1700117577_zverev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua