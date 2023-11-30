Next Gen ATP Finals. Фис победил Штрикера и вместе с ним прошел в полуфинал

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Ястремская выбыла из турнира в Андорре
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) покидает турнир WTA 125 в Андорре. Во втором...
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Андорра. Ястремская уступила Севастовой во втором круге
2023-11/1701366086_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Next Gen ATP Finals. Ни одному теннисисту не удалось гарантировать себе место в полуфинале после двух туров
2023-11/1701289760_stricker.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Марта Костюк: «У меня были тренеры, которые очень злились после моих поражений, но это вообще нелепо»
2023-11/1701240870_kostyuk.jpeg|—>«Ты ничего не можешь изменить в той ситуации, что уже проиграла. У тебя есть...