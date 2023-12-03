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Теннис

Андорра. Бассольс Рибера выиграла второй титул WTA 125 и обновила свой рейтинговый рекорд

2023-12/1701632872_ribera.jpeg|—>Андорра. Бассольс Рибера выиграла второй титул WTA 125 и обновила свой рейтинговый рекорд

Источник: btu.org.ua

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