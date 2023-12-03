Анже. Соболева не смогла выйти в основную сетку

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Анже. Ястремская стартует в основной сетке
2023-12/1701595887_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине». Российская теннисистка, выступающая с украинской ленточкой, выиграла парный турнир в Мексике
2023-12/1701593473_itf-8.jpg|—>Мирошниченко выступает в про-туре под «нейтральным» флагом, однако с начала полномасштабного вторжения выходит на...
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Next Gen ATP Finals. Меджедович обыграл Фиса в финальном матче
2023-12/1701546303_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Тренер Иги Швёнтек: «Сейчас WTA выглядит как организация, борющаяся за выживание и управляемая не совсем выгодным для игроков образом»
2023-12/1701503921_swiatek.jpg|—>— Канкун стал настоящим позором, если говорить о процессе принятия решений и организации турнира....