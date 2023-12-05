Анже. Ястремская одержала непростую победу в первом круге

Больше в Теннис
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Ястремская обыграла Лемерт на старте турнира в Анже
Сегодня 20:10 172 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/e14647301054db49f43fd97b2ea276cf.
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«Это позор». Александр Долгополов — об участии европейских игроков в выставочном турнире в россии
2023-12/1701765141_dolgopolov.jpg|—>«Это позор, особенно со стороны европейских игроков.
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Рейтинг ATP: Крутых вернулся в топ-300
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 13:13 80761 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Буэнос-Айрес. Бронзовый призер Олимпиады в Токио выиграла свой крупнейший одиночный титул
2023-12/1701631696_gah28ykxyae1kt1-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua