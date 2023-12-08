Глава ATP — о создании отдельного Тура: «Мы все стремимся к тому, чтобы теннис был сильнее и развивался, гражданская война здесь не поможет»

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«Я думаю, что на протяжении последних четырех лет я очень громко заявлял о том, что нам нужно найти способ работать вместе. Что бы ни говорили журналисты в своих статьях на эту тему, это определенно концепция фокусировки на премиальном продукте, что только подчеркивает тот факт, что «мэйджоры», «Мастерсы» вместе взятые, являются очень мощным предложением для потребителей, премиальным продуктом. С этим я согласен на все 100 процентов.

Однако, я повторюсь: все теннисные организации должны объединиться и найти решение. Отдельный или конкурирующий тур только создаст еще большее разделение и, следовательно, скорее уничтожит ценность тенниса, а не создаст ее.

Я на 100 процентов за единство и за поиск решений в ходе бесед в одной комнате. Я твердо убежден, что, находясь вместе, мы можем договориться о гораздо большем, чем даже можем предположить. Ведь в конечном итоге мы едины. Мы все стремимся к тому, чтобы теннис был сильнее и развивался. Мы на одной стороне, мы в одной команде — это и есть командный теннис. Гражданская война здесь не поможет».