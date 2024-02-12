Доха. Калинина и Сюй Ифань вышли во второй круг парного турнира

Украинско-китайская пара продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Катаре

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина/Сюй Ифань (Украина/Китай) — Мубарака аль-Наими/Ипек Оз (Катар/Турция, WC) 6:2, 6:1

Калинина и Сюй Ифань провели второй совместный матч, в котором одержали первую победу. В начале этой недели теннисистки проиграли в стартовом матче на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Следующие соперницы украинско-китайского дуэта определятся в матче Сторм Хантер/Алиша Паркс (Австралия/США, 7) — София Кенин/Аранча Рус (США/Нидерланды).

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