Коко Гауфф: «Для меня быть теннисисткой — это второе, третье, четвертое, пятое после того, кем я являюсь как личность»

Третья ракетка мира Коко Гауфф пообщалась со СМИ перед началом выступлений на турнире WTA 1000 в Дохе

— Коко, расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете, вернувшись в Доху?

— Я очень рада вернуться в Доху. Последние пару лет я хорошо выступала здесь в парном разряде, так что, надеюсь, хорошо сыграю и в одиночном разряде. В этом году, к сожалению, не играю в парном разряде, но я очень хочу продолжать хорошо выступать здесь, на Ближнем Востоке, и отлично провести время.

— Вы не боитесь рассказывать о своих мыслях. Насколько важно для вас быть в курсе событий в мире, чтобы пытаться делать что-то помимо тенниса?

— Да, я думаю, что для меня всегда важно говорить о проблемах, которые меня волнуют. Для меня быть теннисисткой — это второе, третье, четвертое, пятое после того, кем я являюсь как личность. Я всегда стараюсь держать на первом месте Бога, семью и друзей — они для меня на первом месте перед теннисом. Поэтому, да, я думаю, что важно, чтобы я продолжала говорить и быть голосом для тех, кто не имеет такой возможности.

— Что касается вашего расписания. После Australian Open и соревнований в Катаре, вам придется возвращаться в Америку в Индиан-Уэллс и Майами. Как вам такой график?

— Да, это странно, но, в то же время, тур не вращается вокруг американцев, поэтому я не могу жаловаться на долгие перелеты.

На самом деле было бы круто, если бы каждый турнир проходил в США, но, честно говоря, перелёты для меня сейчас не так уж и страшны. Я молода. Но я думаю, что любые перелеты продолжительностью более восьми часов ощущаются одинаково. Неважно, в Европу или сюда, ощущения примерно одинаковые. Я все равно засыпаю.

Но, я действительно с нетерпением жду американскую серию. Думаю, именно там я получаю наибольшее удовольствие во время тура.

— Как вы только что сказали, вы как бы представляете или всегда говорите о том, что представляете женщин или представителей различных меньшинств. Как вы думаете, играя на Ближнем Востоке, вы можете передать какие-то послания или ощутить какую-то связь со зрителями или особенно с молодыми девушками, которые любят заниматься спортом или чем-то подобным?

— Да, я определенно чувствую, что когда я играю в тех местах, где есть больше представителей меньшинств, это действительно похоже на связь, и мы все сталкиваемся с различными трудностями в мире, в зависимости от нашей расы или происхождения.

Знаете, несмотря на то, что мы разные, выглядим совершенно по-разному, но быть представителем меньшинства в мире, в особенности, знаете, не столько на Ближнем Востоке, а во всем мире, особенно когда я нахожусь на западной стороне мира, это определенно вызывает понимание.

Думаю, они это понимают, и я, находясь здесь, определенно чувствую эту связь. Я чувствую себя очень желанной гостьей. Думаю, люди рады, что я здесь. И мне очень нравится здесь играть.

— Можете рассказать о своих тренировках после Австралии? Сделали ли вы изменения в чем-то и приехал ли Брэд Гилберт на этой неделе?

— Да, Брэд здесь. Он не был со мной в Окленде, но он будет на большинстве турниров. Основное внимание на тренировках, безусловно, было сосредоточено на работе над улучшением подачи и попытке быть более стабильной в этом компоненте.

Знаете, не так много времени прошло с Австралии, поэтому я не могу улучшиться — вы всегда можете улучшиться, но не так сильно, кардинально за полторы недели тренировок. Я просто старалась сосредоточиться на розыгрышах на своей подаче и в целом на своей игре.

Свой стартовый матч на турнире в Дохе Коко Гауфф проведет против чешской теннисистки Катержины Синяковой.

btu.org.ua