Рейтинг ATP. Умбер стал первой ракеткой Франции, Джокович проводит 825-ю неделю в топ-10

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг

По итогам прошедшей игровой недели в топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Серб Новак Джокович начал свою 412-ю неделю в статусе первой ракетки мира и 825-ю неделю в топ-10 рейтинга АТР.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 12.02.2024)

1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 9255 очков

3. Даниил Медведев (-) — 8765 очков

4. Янник Синнер (Италия) — 8070 очков

5. Андрей Рублёв (-) — 5050 очков

6. Александр Зверев (Германия) — 5030 очков

7. Хольгер Руне (Дания) — 3695 очков (+1)

8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3595 очков (+1)

9. Тэйлор Фритц (США) — 3150 очков (+3)

10. Стефанос Циципас (Греция) — 3025 очков (-3)

На 14-е место поднялся в рейтинге чемпион турнира в Далласе Томми Пол. Победитель турнира в Марселе Уго Умбер стал первой ракеткой Франции и занимает теперь 18-ю строчку в рейтинге АТР. Итальянец Лучано Дардери, выигравший в Кордове свой дебютный титул АТР, впервые попал в топ-100 и занимает теперь 76-е место.

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

18. Уго Умбер (+3)

27. Томас Мартин Этчеверри (+1)

42. Джордан Томпсон (+2)

46. Нуну Боржеш (+1)

47. Чжан Чжичжэнь (+3)

62. Томаш Махач (+4)

76. Лучано Дардери (+60) — дебют в топ-100

87. Факундо Диас Акоста (+8)

88. Юрий Родионов (+1)

98. Сумит Нагал (+23) — дебют в топ-100

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