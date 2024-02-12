Теннис
Рейтинг ATP. Умбер стал первой ракеткой Франции, Джокович проводит 825-ю неделю в топ-10
Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг
По итогам прошедшей игровой недели в топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Серб Новак Джокович начал свою 412-ю неделю в статусе первой ракетки мира и 825-ю неделю в топ-10 рейтинга АТР.
ТОП-10 рейтинга ATP (на 12.02.2024)
1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) — 9255 очков
3. Даниил Медведев (-) — 8765 очков
4. Янник Синнер (Италия) — 8070 очков
5. Андрей Рублёв (-) — 5050 очков
6. Александр Зверев (Германия) — 5030 очков
7. Хольгер Руне (Дания) — 3695 очков (+1)
8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3595 очков (+1)
9. Тэйлор Фритц (США) — 3150 очков (+3)
10. Стефанос Циципас (Греция) — 3025 очков (-3)
На 14-е место поднялся в рейтинге чемпион турнира в Далласе Томми Пол. Победитель турнира в Марселе Уго Умбер стал первой ракеткой Франции и занимает теперь 18-ю строчку в рейтинге АТР. Итальянец Лучано Дардери, выигравший в Кордове свой дебютный титул АТР, впервые попал в топ-100 и занимает теперь 76-е место.
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Личные рекорды теннисистов из топ-100:
18. Уго Умбер (+3)
27. Томас Мартин Этчеверри (+1)
42. Джордан Томпсон (+2)
46. Нуну Боржеш (+1)
47. Чжан Чжичжэнь (+3)
62. Томаш Махач (+4)
76. Лучано Дардери (+60) — дебют в топ-100
87. Факундо Диас Акоста (+8)
88. Юрий Родионов (+1)
98. Сумит Нагал (+23) — дебют в топ-100