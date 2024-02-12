Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-30, Свитолина сохранила место в топ-20

Опубликовали новый рейтинг WTA. Чемпионка турнира в ОАЭ Елена Рыбакина из Казахстана вернулась в топ-4, подвинув представительницу США Джессику Пегулу. Это изменение является единственным в топ-10.

Лучшей среди украинок является Элина Свитолина, которая сохранила место в первой двадцатке. Даяна Ястремская поднялась на 3 строчки, Марта Костюк – на одну, Ангелина Калинина вернулась в топ-30, Леся Цуренко сохранила позицию.

По одной строчке потеряли Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.