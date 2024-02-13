ATP Challenger Tour. Нагал выиграл пятый «челленджер» и дебютирует в топ-100

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, проходивших на прошлой игровой неделе

Ченнай, Индия • 5-11 февраля • хард • $133,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[2] Сумит Нагал (Индия, №121) — [1] Лука Нарди (Италия, №114) 6:1, 6:4

26-летний Сумит Нагал выиграл свой пятый «челленджер» в карьере. По ходу турнира индийский теннисист не проиграл ни одного сета. Этот успех принес Нагалу $18,230 призовых и 100 очков, которые гарантировали ему дебют в топ-100 рейтинга ATP. С понедельника Сумит расположился на самой высокой в карьере 98-й позиции (+23).

Берни, Австралия • 5-11 февраля • хард • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[1] Адам Уолтон (Австралия, №180) — [4] Дэйн Суини (Австралия, №224) 6:2, 7:6(4)

24-летний Адам Уолтон завоевал свой второй титул серии «челленджер». Победа на HCi Burnie International 2 принесла теннисисту $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков. Это позволило Адаму обновить личный рекорд и подняться на 153-ю позицию (+27) рейтинга ATP.

Ноттингем, Великобритания • 5-11 февраля • хард (зал) • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, №198) — Маттео Мартино (Франция, №250) 7:6(2), 6:4

20-летний Джованни Мпетши Перрикар выиграл второй «челленджер» в карьере (в 2023 году побеждал на турнире в Мексике). Победа в Ноттингеме принесла французу $10,200 призовых и 75 рейтинговых очков, благодаря чему он обновил личный рекорд в рейтинге АТР, поднявшись на 164-е место (+34).

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