Доха. Киченок и Данилина уступили пятым сеяным в стартовом матче

Украинско-казахстанская пара завершила выступление на турнире WTA 1000 в Катаре

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Анна Данилина (Украина/Казахстан) — Деми Схюрс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 5) 4:6, 6:7(8)

Киченок и Данилина провели четвёртый совместный матч в этом году и потерпели третье поражение подряд. Неделю назад теннисистки проиграли в первом круге турнира WTA 500 в Абу-Даби, а в прошлом месяце сыграли в полуфинале турнира WTA 250 в Хобарте.

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