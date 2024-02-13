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Роттердам. Грикспор отыграл два матчбола Музетти, Гоффен и Раонич одержали первые победы в сезоне на уровне ATP-тура

На турнире АТР 500 в Нидерландах завершился первый игровой день

Роттердам, Нидерланды • 12-18 февраля • хард (зал) • €2,290,720
Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг
Милош Раонич (Канада, PR) — Йеспер Де Йонг (Нидерланды, WC) 7:6(5), 6:4
Таллон Грикспор (Нидерланды) — Лоренцо Музетти (Италия) 3:6, 7:6(7), 7:6(3) — отыграл 2 матчбола
Давид Гоффен (Бельгия, Q) — Дино Прижмич (Хорватия, WC) 6:4, 6:7(12), 6:1
Феликс Оже Альяссим (Канада) — Максим Кресси (США, Q) 7:6(3), 7:6(8)

Милош Раонич впервые с июля 2023 года одержал победу на турнире ATP. Канадец, подавший 20 эйсов за матч, записал в свой актив по крайней мере одну победу на турнире этого уровня в 14 разных сезонах. 33-летний игрок, который в 2015 году дошел до полуфинала в Роттердаме, дальше сыграет с Александром Бубликом или Борной Чоричем.

33-летний Давид Гоффен одержал свою первую победу на турнире ATP с октября прошлого года. Гоффен, который дошел до финала в Роттердаме в 2017 году, дальше сыграет с пятым сеяным Алексом де Минором или американцем Себастьяном Кордой.

Таллон Грикспор уступал в решающем сете 1:4 и спас два матчбола в 12-м гейме на своей подаче. Грикспор второй раз за две встречи обыграл Лоренцо Музетти и пятый раз вышел во второй раунд в Роттердаме. Дальше он сыграет против Хуберта Хуркача или Иржи Легечки.

Феликс Оже Альяссим третий раз сыграл против Максима Кресси и вышел вперед в их противостоянии — 2:1. Во втором круге чемпион турнира в Роттердаме-2022 сыграет против победителя встречи Зизу Бергс (Q) — Андрей Рублев (2).

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