Следить

Теннис

Десятая ракетка мира сообщила об операции на запястье

Каролина Мухова вынуждена продлить свою паузу в выступлениях в Туре

Чешская теннисистка, которая не играет на турнирах с сентября прошлого года, перенесла операцию на запястье.

«После травмы на US Open и последующей длительной реабилитации оказалось, что мне необходимо хирургическое вмешательство. Поэтому вот, я грустная и уставшая, но теперь я знаю, что всё будет в порядке. Операция прошла успешно, и я сделаю всё возможное, чтобы поскорее вернуться на корт».

Напомним, что именно через проблемы с запястьем Мухова снялась с Итогового турнира-2023, не сыграла за сборную в Финале Кубка Билли Джин Кинг и пропустила старт этого сезона.

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

Футбол

Пети: Уходит Мбаппе или остаётся? Хорошо ли он позавтракал, хорошо ли покакал? Мы устали от него во Франции

Бокс

Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

Футбол

Шахтер – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.02.2024

Баскетбол

Киев-Баскет арендовал центрового Черкасских Мавп Скиру

Футбол

Лунин тащит Реал, Сити бьет датчан, новые проблемы Довбика. Главные новости за 13 февраля

Бокс

Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко

Автоспорт

Ф2: Зейн Мэлони – вновь лучший на тестах в Бахрейне

Баскетбол

Зацініть, у чому Вембаньяма прийшов на гру – нехай потім не питає, чому його називають слендерменом

Футбол

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис