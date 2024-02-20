Десятая ракетка мира сообщила об операции на запястье

Каролина Мухова вынуждена продлить свою паузу в выступлениях в Туре

Чешская теннисистка, которая не играет на турнирах с сентября прошлого года, перенесла операцию на запястье.

«После травмы на US Open и последующей длительной реабилитации оказалось, что мне необходимо хирургическое вмешательство. Поэтому вот, я грустная и уставшая, но теперь я знаю, что всё будет в порядке. Операция прошла успешно, и я сделаю всё возможное, чтобы поскорее вернуться на корт».

Напомним, что именно через проблемы с запястьем Мухова снялась с Итогового турнира-2023, не сыграла за сборную в Финале Кубка Билли Джин Кинг и пропустила старт этого сезона.

btu.org.ua