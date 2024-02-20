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Теннис

Дубай. Плишкова и Гауфф будут бороться за место в четвертьфинале

На турнире WTA 1000 в ОАЭ известны все участницы третьего раунда

Дубай, ОАЭ • 18-24 февраля • хард • $3,211,715
Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Слоан Стивенс (США) 6:4, 6:4
Элина Свитолина (Украина, 15) — Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:3
Анастасия Потапова (-) — Лучия Брондзетти (Италия, LL) 6:0, 6:3
Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) — Нао Хибино (Япония, Q) 5:7, 6:2, 6:2
Коко Гауфф (США, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) 6:1, 7:5
Каролина Плишкова (Чехия) — Эшлин Крюгер (США, WC) 6:7(2), 6:3, 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лулу Сунь (Швейцария, WC) 6:4, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Виктория Азаренко (-) 4:6, 6:2 (отказ)

Каролина Плишкова выиграла десятый матч подряд, и это самая продолжительная серия чешки с января 2019 года, когда она также одержала десять побед подряд, став чемпионкой на турнире WTA 500 в Брисбене и дойдя до полуфинала Australian Open. В следующем круге Плишкова встретится с Коко Гауфф, с которой играла два раза: в 2021 году выиграла на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, а через год уступила на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

Елена Остапенко прервала победную серию Лулу Сунь, которая перед выступлением в Дубае выиграла титул на турнире ITF W40 в Рохэмптоне. Дальше латвийка попробует взять реванш у Анны Калинской за поражение в начале прошлого сезона на турнире WTA 500 в Аделаиде.

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