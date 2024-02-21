Дубай. Элина Свитолина против Иги Швёнтек в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае. Поединок против первой ракетки мира пройдет в среду 21 февраля на центральном корте и откроет вечернюю сессию в 17:00 по киевскому времени

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 21.02.2024): 463/242

Призовые за карьеру: $23,142,499

Дата рождения: 31/05/2001 (22 года)

Место рождения: Варшава, Польша

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2024 — Doha; 2023 — Doha, Stuttgart, Roland-Garros, Warsaw, Beijing, WTA Finals; 2022 — Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland-Garros, US Open, San Diego; 2021 — Adelaide, Rome; 2020 — Roland-Garros.)

Высший рейтинг WTA: 1 (04/04/2022) — провела на 1-й строчке рейтинга 91 неделю (10-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 21.02.2024): 293/67

Призовые за карьеру: $25,809,127

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H2H: 1-1

2023 | Wimbledon | трава | 1/4 | Свитолина — 7:5, 6:7(5), 6:2 | ВИДЕО

2021 | Рим (WTA 1000) | грунт | 1/4 | Швёнтек — 6:2, 7:5

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Ангелина Калинина (Украина, №32) 6:3, 7:6(7)

R2: Татьяна Мария (Германия, №54) 6:3, 6:3

Ига Швёнтек

R1: BYE

R2: Слоан Стивенс (США, №41) 6:4, 6:4

История на турнире

Элина Свитолина — 17/6 | Свитолина 7-й раз играет на турнире в Дубае. Она дважды становилась чемпионкой этого турнира — в 2017 и 2018 годах.

Ига Швёнтек — 6/3 | Швёнтек 4-й раз играет на турнире в Дубае. В прошлом году она дошла до финала соревнований, уступив там Барборе Крейчиковой.

Выступления на харде (на 21/02/2024):

Элина Свитолина — 274/126 (9/2 в этом году)

Ига Швёнтек — 145/37 (12/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина — 7/2

Grand Slam — 3/1 | AO — R4

WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал

Ига Швёнтек — 2/5

Grand Slam — 2/1 | AO — R3

WTA 1000 — 5/0 | Доха — ТИТУЛ

United Cup — 5/0

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — В, В, П, В, В, В

Ига Швёнтек — В, В, В, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 3/7 | Свитолина ни разу не побеждала теннисистку из Польши на открытом харде, проиграв четыре матча против Ангешки Радваньской и один против Сандры Заневской на старте своей карьеры. Украинка впервые с 2016 года сыграет на харде против представительницы Польши.

Ига Швёнтек — 10/2 | Проиграв в прошлом году Свитолиной на Уимблдоне, Швёнтек прервала серию из восьми побед в матчах против украинских теннисисток.

Элина Свитолина проведет 551-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 356 побед (65%);

Ига Швёнтек проведет свой 264-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 211 побед (80%).

Элина Свитолина проведет 166-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 99 побед (60%);

Ига Швёнтек проведет 91-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету польской теннисистки 72 победы (80%);

Элина Свитолина проведет 14-й матч против действующей первой ракетки мира и будет бороться за свою восьмую победу. Свитолина побеждала четырех разных первых ракеток мира: Серену Уильямс (1), Анжелик Кербер (3), Симону Халеп (2) и Игу Швёнтек (2).

Победительница этого матча получит $72,965 призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая — $36,454 призовых и 120 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает явной фавориткой матча Игу Швёнтек и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,11. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент — 8,40.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 7,40. Успех Иги Швёнтек оценивается коэффициентом — 1,14.

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btu.org.ua