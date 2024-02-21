Теннис
Украинцы на турнирах ITF 21 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($25,000; Hard — Indoor)
Основная сетка. 1 круг
12:30 | Дарья Снигур (Украина, 3) — Доминика Салкова (Чехия)
15:30 | Катарина Завацкая (Украина, 8) — Анна Роджерс (США, Q)
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Анастасия Соболева (Украина) — Мартина Колменья (Италия)
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Александр Овчаренко (Украина) — Сандро Копп (Австрия, 8)
($25,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
17:00 | Игорь Дудун/Сиим Троост (Украина/Эстония) — Натан Понвит/Хенрик Версхольм (США)
($15,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
14:00 | Катерина Лазаренко (Украина) — Аэли Арай (Япония, Q)
14:30 | Илья Белобородько (Украина, Q) — Марек Генгел (Чехия)
($15,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Маргарита Охендовская (Украина, WC) — Полин Пайе (Франция, Q)