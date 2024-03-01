Остин. Севастова победила вторую сеяную, три китаянки сыграют в четвертьфинале

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в США

Остин, США • 26 февраля — 3 марта • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Марта Костюк (Украина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ангелина Калинина (Украина, 1) — Камила Осорио (Колумбия) 6:1, 6:2

Диан Парри (Франция, 5) — Камилла Рахимова (-) 6:3, 6:3

Даниэль Коллинс (США, 3) — Кэти Волынец (США, WC) 4:6, 7:6(3), 6:0

Ван Сиюй (Китай, 6) — Дарья Семенистая (Латвия) 6:1, 6:2

Юань Юэ (Китай, 8) — Тэйлор Таунсенд (США) 6:3, 7:6(5)

Ван Яфань (Китай) — Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:2, 6:2

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Ребекка Марино (Канада, Q) 5:7, 7:6(5), 7:5

Анастасия Севастова (Латвия) — Слоан Стивенс (США, 2) 6:3, 6:2

Анастасия Севастова (№485 WTA) одержала первую победу над соперницей из топ-40 с июня 2021 года, когда занимала в рейтинге 61-е место и обыграла Коко Гауфф (№23) на турнире WTA 500 в Истборне. Напомним, что 33-летняя латвийка вернулась в Тур после почти двухлетней паузы, которую она взяла из-за травмы плеча, а в декабре 2022 года она родила дочь.

Анна Каролина Шмидлова впервые с августа прошлого года сыграет в четвертьфинале турнира WTA. Тогда словачка дошла до этой стадии соревнований в Праге (WTA 250). За выход в полуфинал Шмидлова будет бороться с Анастасией Севастовой, которой проиграла во всех четырёх предыдущих встречах. В последний раз они играли друг против друга в 2019 году в Кубке Билли Джин Кинг.

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