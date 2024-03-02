Остин. Киченок и Калашникова проведут дебютный совместный полуфинал

Украинско-грузинская пара победила в четвертьфинале турнира WTA 250 в США

Остин, США • 26 февраля — 3 марта • хард • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Надежда Киченок/Оксана Калашникова (Украина/Грузия, 1) — Сабина Зейналова/Майя Джоинт (Украина/Австралия, WC) 3:6, 6:3, 11-9

Киченок и Калашникова впервые вместе вышли в полуфинал турнира WTA. Отметим, что Зейналова провела второй парный четвертьфинал на уровне Тура. Год назад она также выступала на турнире в Остине.

В полуфинале украинско-грузинская пара сыграет с дуэтом Катажина Кава/Деми Схюрс (Польша/Нидерланды).

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