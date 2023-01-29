Украинка в тяжелой игре одолела россиянку и триумфовала на турнире в Турции

Украинской теннисистке Анастасие Соболевой (WTA 704) в финальной игре грунтового 15-тысячника в Анталии удалось обыграть Дарью Лодикову (WTA 621) из россии за 3 часа и 50 минут в трех сетах.

Анастасия уступала со счетом 6:7, 4:5 (0:40) на подаче Дарьи, но смогла вернуться в игру и взять трофей.

Для 19-летней спортсменки это второй подряд титул на кортах Анталии.

Дарья Лодикова [3] – Анастасия Соболева (Украина) [7] – 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (5:7)