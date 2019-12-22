Новое на сайте

еще
Воскресенье, 22 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортТото Вольфф поздравил всех с зимними праздниками
Автоспорт

Тото Вольфф поздравил всех с зимними праздниками

AdminНет комментариев
Добавлено

Руководитель Mercedes-AMG F1 Тото Вольфф обратился ко всем болельщикам с пожеланиями хорошо провести зимние праздники и заверил, что в следующем году он, его гонщики и его команда не собираются сбавлять обороты.

Тото Вольфф: «Всем привет! Я просто хочу всех поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказывали нам весь год! Сезон складывался непросто, были в нём и успехи, и неудачи, но в конечном итоге мы выиграли шестой чемпионат подряд.

Читайте также:  Представлен маршрут ралли-рейда Дакар 2020 года

Впрочем, всё это совершенно не важно, когда мы говорим о следующем годе, ведь очки вновь обнуляются, и мы, разумеется, совершенно не считаем, что нам удастся опять задавать всем тон. Мы ставим перед собой такую цель, но у нас сильные соперники, они извлекли уроки из прежних ошибок, однако у нашей команды по-настоящему боевой настрой.

А в дни, когда мы будем терпеть поражения, мы сможем получить наиболее полезный опыт, после чего попытаемся вновь добиться успеха.

Читайте также:  FE: Сэм Бёрд выиграл гонку в Сантьяго

Я желаю вам хорошо провести несколько ближайших дней, весело встретить Рождество и Новый год, перезарядить батарейки, в своё удовольствие пообщаться с вашими семьями, а в 2020-м мы увидимся вновь! Надеюсь, Формулу 1 ждёт ещё один захватывающий сезон!»

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − 15 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Вассёр: Кими будет выступать столько, сколько захочет

В Маранелло откроется выставка «Ferrari в Ле-Мане»

Ричардс убеждён: Хэмилтон достоин рыцарского титула

Кэри: Формула Е не может конкурировать с Формулой 1

Макс Ферстаппен: Рождество с семьёй, Новый год – дома

Закрыть