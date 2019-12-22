Тото Вольфф поздравил всех с зимними праздниками

Руководитель Mercedes-AMG F1 Тото Вольфф обратился ко всем болельщикам с пожеланиями хорошо провести зимние праздники и заверил, что в следующем году он, его гонщики и его команда не собираются сбавлять обороты.

Тото Вольфф: «Всем привет! Я просто хочу всех поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказывали нам весь год! Сезон складывался непросто, были в нём и успехи, и неудачи, но в конечном итоге мы выиграли шестой чемпионат подряд.

Впрочем, всё это совершенно не важно, когда мы говорим о следующем годе, ведь очки вновь обнуляются, и мы, разумеется, совершенно не считаем, что нам удастся опять задавать всем тон. Мы ставим перед собой такую цель, но у нас сильные соперники, они извлекли уроки из прежних ошибок, однако у нашей команды по-настоящему боевой настрой.

А в дни, когда мы будем терпеть поражения, мы сможем получить наиболее полезный опыт, после чего попытаемся вновь добиться успеха.

Я желаю вам хорошо провести несколько ближайших дней, весело встретить Рождество и Новый год, перезарядить батарейки, в своё удовольствие пообщаться с вашими семьями, а в 2020-м мы увидимся вновь! Надеюсь, Формулу 1 ждёт ещё один захватывающий сезон!»