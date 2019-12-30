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Понедельник, 30 декабря, 2019
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Автоспорт

Хэмилтон – второй в рейтинге Sky Sport

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Журналисты британского Sky Sport составили свою версию рейтинга лучших спортсменов последнего десятилетия, оценив их выступления и доминирование в своих видах спорта за этот отрезок.

Гонщик Формулы 1 в этом рейтинге только один – Льюис Хэмилтон занял вторую строчку, уступив лишь Серене Уильямс.

Лучшая десятка спортсменов десятилетия по версии Sky Sport

Спортсмен
Страна
Вид спорта

1. Серена Уильямс
США
теннис

2. Льюис Хэмилтон
Великобритания
Формула 1

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3. Криштиану Роналду
Португалия
футбол

4. Лионель Месси
Аргентина
футбол

5. Флойд Мейвезер
США
бокс

6. Новак Джокович
Сербия
теннис

7. Усейн Болт
Ямайка
лёгкая атлетика

8. Том Брэди
США
американский футбол

9. Леброн Джеймс
США
баскетбол

10. Симона Байлз
США
гимнастика

Источник:www.f1news.ru
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