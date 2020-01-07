Белорусский экипаж на МАЗе вышел в лидеры Дакара

Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» в составе Сергея Вязовича, Павла Гаранина и Антона Запорощенко вышел в лидеры зачёта грузовиков после двух дней ралли-рейда «Дакар».

Белорусы выступают на МАЗ-644RR капотной компоновки, позволяющей добиться лучшей развесовки по сравнению с машинами, у которых кабина находится над передней осью; кроме того, гонщикам комфортнее работать за рулём, поскольку меньше чувствуется тряска и вибрации.

Всего полторы минуты на финише 393-километрового этапа им уступил лучший экипаж КАМАЗ-мастер: в понедельник им стало трио Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Ильгиз Ахметзянов. На третьем месте ещё один экипаж из Набережных Челнов (Андрей Каргинов / Андрей Мокеев / Игорь Леонов).

В борьбу представителей Союзного государства за места в первой шестёрке смогли вмешаться только чешские гонщики, выступающие на грузовике IVECO: экипаж Мартина Мацика финишировал четвёртым. Следом за ним с небольшим отставанием дистанцию дня завершили КАМАЗы Эдуарда Николаева и победителя первого этапа Антона Шибалова.

В классе SSV (мотовездеходы) Сергей Карякин и Антон Власюк по итогам дня были восьмыми, проиграв победителям этапа, чилийскому экипажу Франчиско-Лопеса Контардо и Хуана-Пабло Винагре 16 с половиной минут.

Лучшим российским гонщиком в зачёте внедорожников стал Владимир Васильев: вместе со штурманом Владимиром Евтеховым (Украина) на полноприводной MINI он завершил день с 17-м временем, но в общей классификации занимает 12-е место. А лидирует по итогам двух первых этапов аргентинский экипаж Орландо Терранова, тоже выступающий на MINI.

«Сегодня пришлось очень тяжело, – посетовал после финиша Терранова, показавший сегодня второе время. – Мы атаковали с самого начала, но пробили колесо уже через 60 км после старта. Поэтому затем пришлось пилотировать более спокойно.

На одном из участков мы увидели, как Нассер Аль-Атийя едет в противоположном направлении. Хотя мы знали, что едем правильно, всё-таки сделали крюк, из-за чего возникла серьёзная путаница, и мы потеряли немало времени.

После этого я пытался атаковать, но действовал очень аккуратно, поскольку на трассе было много камней. Тем не менее, день завершился нормально, и мы неплохо справились со своей задачей».

Про неприятности Фернандо Алонсо мы уже рассказывали: в итоге его экипаж добрался до финиша последним и с отставанием в 2 часа 34 минуты занял 62-е место. Понятно, что с таким результатом двукратный чемпион мира уже не может надеяться на успех в его дебютном Дакаре.