Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

Действующий контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing истекал в конце 2020-го, и весь прошлый сезон ходили слухи о возможном переходе молодого голландского гонщика в Mercedes или Ferrari. Однако сегодня было объявлено о продлении контракта между Максом и командой из Милтон-Кинса до конца сезона 2023 года.

Макс Ферстаппен: «Я очень рад продолжить сотрудничество с командой. В Red Bull поверили в меня и дали возможность дебютировать в Формуле 1 – я очень благодарен за это. С годами отношения с командой становились всё прочнее, и мне очень приятно работать с людьми, которых переполняет страсть к гонкам и стремление добиваться результатов на трассе.

За последние 12 месяцев после прихода Honda мы добились прогресса, что придаёт мне мотивацию и уверенность в том, что мы можем побеждать вместе. Я уважаю то, как Red Bull и Honda работают вместе – каждая из сторон делает максимум, чтобы добиться успеха. Я хочу побеждать с Red Bull, и наша цель – вместе бороться за титул».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «То, что наша команда продлила договорённости с Максом до 2023 года включительно – это прекрасная новость! Поскольку в 2021 году произойдёт смена регламента чемпионата, очень важно сохранить стабильность во всех областях, где только возможно.

Макс доказал, каким ценным активом он является для нашей команды, он действительно верит в перспективы сотрудничества с Honda, нашим поставщиком двигателей, и мы рады продолжить отношения с этим гонщиком».