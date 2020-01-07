Льюису Хэмилтону – 35!

Сегодня Льюис Хэмилтон отмечает 35-й день рождения. В числе первых действующего чемпиона мира поздравила команда Mercedes, опубликовав праздничную открытку.

Join us in wishing a big Happy Birthday to our six-time World Champ, @LewisHamilton! 🎂🙌🎉 pic.twitter.com/juWC0apxAz — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 7, 2020

На счету Льюиса 84 победы, 88 поулов и уже шесть титулов чемпиона мира. Нет сомнений, что в новом сезоне Хэмилтон сделает максимум возможного, чтобы улучшить свою статистику. Сейчас британец отдыхает и набирается сил перед стартом сезона. В 2020-м ему точно не будет легко, но в недавнем интервью Auto Motor und Sport Льюис рассказал, что придаёт ему мотивацию: «Конечно, меня мотивируют не деньги – это просто бонус. Мной движет то, что я получаю удовольствие от гонок.

Мне нравится борьба. Мне нравится тот факт, что молодые талантливые гонщики хотят меня перехитрить и победить, а в ответ я стараюсь победить их. В команде я работаю с людьми, которые намного умнее меня, но всё равно я могу научить их стать лучше».

F1News.ru присоединяется к поздравлениям, которые Льюис получил и ещё получит в этот день. Не сомневаемся, что в исполнении Льюиса мы увидим ещё много ярких и захватывающих гонок!