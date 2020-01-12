Дакар: Организаторы отменили 8-й этап для мотоциклов

Во время седьмого этапа ралли-рейда «Дакар» произошёл трагический случай: в результате травм, полученных при падении с мотоцикла, погиб Пауло Гонсалвеш.

Это печальное известие шокировало участников марафона, прежде всего мотоциклистов. 40-летний португалец пользовался всеобщей любовью, его уважали и ветераны Дакара, и менее опытные спортсмены, которые старались на него равняться.

Посоветовавшись со всем мотогоночным сообществом, организаторы ралли-рейда приняли решение отменить 8-й этап соревнований для всех, кто выступает на мото- и квадроциклах, чтобы дать им возможность почтить память их погибшего друга.

Вечером в воскресенье все участники Дакара собрались на скорбную церемонию, посвящённую Пауло Гонсалвешу.