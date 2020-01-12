Новое на сайте

еще
Воскресенье, 12 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортДакар: Организаторы отменили 8-й этап для мотоциклов
Автоспорт

Дакар: Организаторы отменили 8-й этап для мотоциклов

AdminНет комментариев
Добавлено

Во время седьмого этапа ралли-рейда «Дакар» произошёл трагический случай: в результате травм, полученных при падении с мотоцикла, погиб Пауло Гонсалвеш.

Это печальное известие шокировало участников марафона, прежде всего мотоциклистов. 40-летний португалец пользовался всеобщей любовью, его уважали и ветераны Дакара, и менее опытные спортсмены, которые старались на него равняться.

Посоветовавшись со всем мотогоночным сообществом, организаторы ралли-рейда приняли решение отменить 8-й этап соревнований для всех, кто выступает на мото- и квадроциклах, чтобы дать им возможность почтить память их погибшего друга.

Читайте также:  Ален Прост: В этот уик-энд всё прошло идеально

Вечером в воскресенье все участники Дакара собрались на скорбную церемонию, посвящённую Пауло Гонсалвешу.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Симондс: Важно сделать Ф1 экономически целесообразной

Фернандо Алонсо: Это был очень тяжёлый этап

Экипаж Русинова выиграл 4-часовую гонку в Австралии

Хилфигер и Хэмилтон представят экологичную коллекцию

Валттери Боттас признан «Гонщиком года» в Финляндии

Закрыть