Дакар: Карлос Сайнс одержал третью победу на этапе

Седьмой этап ралли-рейда «Дакар» был самым протяжённым, его дистанция составила 741 км, значительная часть из которых проходила по дюнам.

Ко второй половине марафона стало понятно, что борьба за победу в этом году разворачивается между Карлосом Сайнсом, Нассером Аль-Аттийя и Стефаном Петранселем.

Toyota Hilux катарского гонщика несколько уступает по скорости багги MINI, на которых едут Сайнс и Петрансель, но в песках этот дефицит не играет особой роли, поэтому Аль-Аттийя рассчитывал сегодня отыграться, и сначала казалось, что ему это удаётся. По крайней мере на контрольную отметку, расположенную на 106 км, он прибыл первым. Но постепенно его преимущество сокращалось, и после 321 км Сайнс уже опережал его на 18 секунд.

Испанскому гонщику этого было явно не достаточно, он продолжал наращивать скорость и на финиш в Вади-Аль-Давасир прибыл на 2 минуты и 12 секунд раньше соперника, одержав свою третью победу на этапе. Это позволило ему упрочить лидерство в общей классификации, нарастив преимущество перед Нассером Аль-Аттийя до 10 минут.

Петрансель финишировал третьим, проиграв катарцу всего 41 секунду, четвёртое место досталось напарникам Аль-Аттийя по команде Toyota Gazoo Racing, голландцу Бернарду Тен Бринке и его бельгийскому штурману Тому Колсулу. Лучший из представителей России в классе внедорожников сегодня был на 5-й позиции – это Константин Жильцов, штурман саудовского гонщика Язида Аль-Раджи.

А шестыми финишировали Фернандо Алонсо и Марк Кома, которые в целом неплохо провели 7-й этап, избежав крупных неприятностей. В общей классификации экипаж Toyota Hilux под номером 310 пока занимает 15-е место, но если всё будет складываться более-менее удачно, то испанский дуэт ещё может войти в первую десятку по итогам ралли-рейда.