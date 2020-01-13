Херберт: Мик Шумахер обязан провести успешный сезон

В своё время, с конца 1994-го и весь сезон 1995 года Джонни Херберт был напарником Михаэля Шумахера в Benetton и хорошо знает, какие качества отличали будущего семикратного чемпиона мира.

По мнению Херберта, ныне эксперта и комментатора британского телеканала Sky Sports, Мику Шумахеру обязательно нужно добиться успеха в предстоящем сезоне в Ф2, чтобы получить реальный шанс в будущем перейти в Формулу 1.

Дебют Мика в этой серии ярким не назовёшь, в прошлом году он занял лишь 12-е место в личном зачёте, хотя в Венгрии одержал победу в воскресном спринте.

Джонни Херберт: «Я бы не сказал, что Мик меня сильно впечатлил, в отличие от Ландо Норриса и Джорджа Расселла (выступавших в Ф2 до 2019 года). Но в Венгрии он провёл гонку в уверенной и очень зрелой манере, следил за износом резины и при этом держал нужный темп.

По своему опыту я знаю, что когда ты одерживаешь такую победу, это укрепляет твою уверенность в своих силах. Ты выходишь на старт следующей гонки, и твоя скорость становится выше.

Мик проводит гонки лучше, чем квалификации. Да, это был его дебютный сезон, но все парни, которым удавалось сразу заявить о себе в молодёжных формулах, вскоре добивались успеха – именно так было с Джорджем и Ландо».

Мик Шумахер учится в Гоночной академии Ferrari, и в Маранелло даже рассматривают его в качестве кандидата на место в Alfa Romeo – если, например, Кими Райкконен в 2020 году завершит карьеру. Но, по мнению Херберта, пока слишком рано говорить о переходе Мика в Формулу 1 – потенциал у него есть, однако сначала он должен добиться успеха в Ф2.

«Я знаю, в Ferrari уже сказали, что рассматривают его как одного из возможных кандидатов и всё такое. Но Мику пока рановато переходить в Формулу 1, – заявил Джонни. – У него отличный менеджер, а сам он очень приятный молодой человек с хорошим воспитанием. Потенциал у него однозначно есть, но он раскроется, только если будут результаты.

Поэтому Мика ожидает очень важный сезон, ведь в Формуле 2 не стоит задерживаться надолго. Те, кто так поступали, например, Джолион Палмер и Пастор Мальдонадо, потом ничем особенным не отличались. Поэтому я считаю, что он обязан провести действительно успешный сезон».

В 2020 году сыну Михаэля Шумахера предстоит выступать в команде Prema вместе с Робертом Шварцманом, прошлогодним чемпионом Формулы 3. В интервью F1News.ru молодой российский гонщик уже заявил, что он быстрее носителя громкой фамилии: «Я знаю, что я сильнее Мика как пилот и быстрее, поэтому важно сразу начать работу в правильном направлении и в следующем году всем доказать, кто я такой».