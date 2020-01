Льюис Хэмилтон станет героем боевика?

Льюис Хэмилтон не скрывает интереса к шоу-бизнесу и съемкам в кино. Чемпион мира уже появлялся на экране в фильме Zoolander 2 (в российском прокате – «Образцовый самец 2»), а также озвучивал одного из персонажей популярного мультфильма «Тачки». В обоих проектах он играл самого себя, но мечтает о настоящей роли в кино и не исключает, что когда-нибудь снимется в боевике. Похоже, он уже начал готовиться к съемкам – Льюис разместил на своей странице в Instagram видео с тренировки по стрельбе.

Льюис Хэмилтон: «Я рад показать вам, чем недавно начал заниматься. Мне всегда нравились экшены, и я мечтал когда-нибудь сняться в одном из них. Именно здесь Киану Ривз тренируется перед съемками Джона Уика, именно сюда я приехал, чтобы начать тренировки перед первой ролью в кино.

Сегодня только первый день, и эти несколько часов в окружении профессионалов прошли очень интересно. Киану, позвони мне – я готов. Большое спасибо @tarantactical и твоей потрясающей команде за время и терпение. Это был лучший день в моей жизни!»

Excited to show you something I’ve started working on. I’ve always loved action movies and dreamed of one day being in one. This is where Keanu Reeves trains for his john wick movies so I came here to start training for my first movie role. This is only day 1, was a super fun few hours in a safe professional environment. Keanu, gimme a call, mans ready👍🏾 big thanks to @tarantactical and your amazing team for the time and patience with me. Had the best day🙏🏾

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) 12 Янв 2020 в 12:17 PST