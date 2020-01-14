Более 600 тысяч человек посетили музеи Ferrari

Для многих поклонников скорости поездка в Италию включает и визит в один из двух музеев Ferrari – в Маранелло или в Модене. В прошлом году число посетителей выросло на 12% – более 400 тысяч человек побывали в Маранелло, где представлены в том числе и многие машины Формулы 1, около 200 тысяч посетили музей Энцо Феррари в Модене.

В Ferrari выпустили единый билет, позволяющий со скидкой посетить оба музея. Первая выставка в Маранелло в этом году откроется 15 января и посвящена 70-летию побед Ferrari в Ле-Мане. В Музее Энцо Феррари продолжается выставка лучших дизайнерских решений.