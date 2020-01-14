Новое на сайте

еще
Вторник, 14 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортБолее 600 тысяч человек посетили музеи Ferrari
Автоспорт

Более 600 тысяч человек посетили музеи Ferrari

AdminНет комментариев
Добавлено

Для многих поклонников скорости поездка в Италию включает и визит в один из двух музеев Ferrari – в Маранелло или в Модене. В прошлом году число посетителей выросло на 12% – более 400 тысяч человек побывали в Маранелло, где представлены в том числе и многие машины Формулы 1, около 200 тысяч посетили музей Энцо Феррари в Модене.

В Ferrari выпустили единый билет, позволяющий со скидкой посетить оба музея. Первая выставка в Маранелло в этом году откроется 15 января и посвящена 70-летию побед Ferrari в Ле-Мане. В Музее Энцо Феррари продолжается выставка лучших дизайнерских решений.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь − два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Зак Браун: В 2020-м прогресс будет не столь заметным

В Ханое укладывают финальный слой асфальта

Херберт: Кубица вернулся в неудачный момент

В McLaren представят машину 13 февраля

В «КАМАЗ-мастер» довольны итогами восьмого этапа

Закрыть