Херберт: Кубица вернулся в неудачный момент

Бывший гонщик Формулы 1, эксперт Sky Sport F1 Джонни Херберт доволен тем, что в прошлом году Роберт Кубица получил шанс вернуться в Формулу 1…

Джонни Херберт: «Я рад, что у Роберта был этот шанс. Кубица был одним из самых жестких соперников в моей жизни.

К сожалению, выбор времени для возвращения оказался для него неудачным. Сейчас гонщикам приходится оперировать пятнадцатью переключателями на руле, прежде чем они стартуют в гонке, но Роберт не мог использовать для этого свою правую руку и всё делал левой. Он должен был нажимать эти кнопки и одновременно переключать передачи – сейчас у гонщиков на трассе невероятно много дел.

Обидно, что Роберт потерял место в команде, серьёзно уступив Джорджу Расселлу. Тем не менее, я рад, что у него был такой шанс. Учитывая все обстоятельства, я считаю, что он отлично справился».