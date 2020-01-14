Зак Браун: В 2020-м прогресс будет не столь заметным

В прошлом году команда McLaren серьёзно прибавила, поднявшись на четвёртое место в Кубке конструкторов. В этом году руководитель McLaren Racing Зак Браун не ждёт столь значительного прогресса.

Зак Браун: «Очевидно, что в 2019-м мы сделали большой шаг вперёд по сравнению с 2018-м, но это связано с тем, что тогда мы выступили плохо. Этим и объясняется столь серьёзный прогресс, но в этом году он будет не столь заметным. Мы будем двигаться дальше, но регламент почти не изменился, поэтому я не жду серьёзных перемен в расстановке сил, хотя сюрпризы всегда возможны.

Надеюсь, в Williams смогут прибавить. Было больно видеть, как они выступали в прошлом году. Хочется верить, что они смогут добиться большей скорости.

Что касается McLaren, у нас сейчас молодая команда. Джеймс Ки не строил прошлогоднюю машину, но руководил разработкой машины для 2020 года. Посмотрим, что получится. Да и Андреас Зайдль присоединился к нам уже в середине года. Важно хорошо начать сезон. Машина 2021 года уже в аэродинамической трубе, мы с оптимизмом оцениваем потенциал машины 2020 года. Необходимо сосредоточиться на работе и понимать, что успеха не добиться за одну ночь. У нас будут удачные и неудачные уик-энды, важно стабильно прогрессировать».