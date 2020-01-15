Грожан: Самый сложный момент? Инцидент в Баку в 2018-м

За четыре года в Haas F1 у Романа Грожана было много успехов и неудач, но самым странным стал инцидент в Баку в 2018-м. Когда пелотон ехал за автомобилем безопасности, он, прогревая резину, врезался в ограждения – и обвинил во всём Маркуса Эриксона, хотя в тот момент швед находился далеко. Грожан заявил, что до сих пор не может найти объяснение…

Роман Грожан: «Я так и не знаю причины. Этому нет объяснений в плане пилотирования – так получилось, что мою машину развернуло, когда на трассе находился сейфти-кар.

Уик-энд и так непросто складывался: в квалификации я не проехал ни одного круга и стартовал последним. В гонке я поднялся на шестое место, а затем произошёл тот инцидент… Пожалуй, это был самый сложный момент в моей карьере в Haas F1».