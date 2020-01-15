Рой Ниссани – тест-пилот Williams

Как и ожидалось, на собранной Williams конференции в Тель-Авиве был подтверждён контракт с Роем Ниссани – он стал официальным тест-пилотом команды. Рой отработает один день на тестах, проведёт три пятничных тренировки, будет работать на симуляторе и стажироваться в разных отделах на базе команды по ходу сезона.

Рой Ниссани: «Я взволнован тем, что стал официальным тест-пилотом Williams. На декабрьских тестах в Абу-Даби я сразу почувствовал себя комфортно – в машине и в команде. В этом году я получу неоценимый опыт. С нетерпением жду начала совместной работы на трассе и вне её».

Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды: «Я рада приветствовать Роя Ниссани в нашей команде в роли официального тест-пилота. В прошлом году он продемонстрировал свой потенциал на тестах в Абу-Даби после окончания сезона, мы были впечатлены тем, чего он смог добиться за столь короткое время. Все мы ждём начала совместной работы».

Прошлый сезон Рой Ниссани пропустил, а в 2018-м выступал в Формуле 2, заработав лишь одно очко по ходу сезона.