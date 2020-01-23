Обновление покрытия в Остине завершится в январе

О том, что на автодроме Circuit of the Americas (СОТА) в Остине идут работы по замене значительной части асфальтового покрытия, мы писали на прошлой неделе. Гонщики не раз высказывали недовольство тем, что некогда почти идеально гладкая трасса давно превратилась едва ли не в подобие стиральной доски – по крайней мере, когда они едут по ней на машинах Формулы 1, то ощущения вполне сравнимые.

По мнению экспертов, это связано с тем, что в своё время, когда автодром строился, многие работы проводились в спешке, поскольку сроки поджимали. Но это сказалось не только на качестве покрытия трассы – на элементах инфраструктуры тоже. В результате некоторые подъездные пути и парковки пришли в негодность и уже не эксплуатируются – слишком сильно там просел и разрушился асфальт.

Но в этом году картина должна измениться в лучшую сторону, поскольку на трассе будет обновлено до 40% покрытия. О некоторых подробностях проводимых работ рассказал Бобби Эпстайн, исполнительный директор автодрома: «Мы углубились на 2,7 метра, чтобы укрепить подземную часть трассы при помощи специальных материалов. В 2015 году из-за сильных дождей, когда потоки воды заливали трассу, грунтовая подушка была повреждена, и покрытие вздулось.

Изначально под трассой были проложены дренажные трубы, но в 2015 году из-за затопления произошло повреждение этой подземной части системы. Вода текла вдоль труб, что привело к вымыванию почвы. Но теперь мы трубы убрали. Мы же не знали, что они могут так повлиять на поверхность трассы».

Новый асфальт уже уложен в поворотах 1,2,9,16, 18 и 19, а также на выезде с пит-лейн и на обратной прямой, где он стал очень уж волнистым. Дорожные работы должны быть завершены в январе. В начале апреля на COTA должен пройти третий этап нового сезона MotoGP, а в последний уик-энд этого месяца автодром примет гонку IndyCar. Гран При США запланирован на 25 октября.