Может ли Формула 1 стать экологически нейтральной?

Большинство технических видов спорта наносят тот или иной ущерб экологии, и Формула 1 – не исключение, однако при Берни Экклстоуне этот аспект если и волновал руководство чемпионата мира, то в минимальной степени.

Но с 2017 года Формулой 1 владеет американская корпорация Liberty Media, и теперь ситуация начинает меняться. В прошлом году впервые было объявлено о том, что чемпионат берёт курс на экологию с тем, чтобы к 2030 году стать «углеродно нейтральным».

В работе Всемирного экономического форума в Давосе принимает участие Ят Гангакумаран, отвечающий в Формуле 1 за реализацию амбициозной экологической программы, и рассказывая о ней, он начал с того, что им досталось непростое наследство.

«В прошлом подход к руководству спортивной отраслью не был зрелым – обычно им руководили бывшие спортсмены, а не профессионалы бизнеса, – заявил Гангакумаран, ранее работавший на телеканале Sky Sports. – Но теперь он становится более профессиональным, чтобы не отставать от других областей, а это включает заботу об экологии».

Выхлопные газы гоночных машин, оборудованных современными высокоэффективными гибридными установками, составляют лишь незначительный процент углеродного следа, который оставляет Формула 1.

Основные проблемы связаны с тем, что на все этапы сезона (в 2020 году их будет уже 22), которые проходят по всему миру, необходимо доставлять огромное количество разнообразного оборудования, машин, многочисленный персонал команд, чиновников FIA и т.д. В основном для этого используется авиационный транспорт: в 2019-м 10 команд чемпионата в общей сложности преодолели по воздуху более 177 тысяч км. По расчётам Liberty Media, в целом в результате деятельности Формулы 1 в атмосферу ежегодно выбрасывается порядка 256 тысяч тонн двуокиси углерода.

Кроме этого, огромный объём углеродных загрязнений связан с путешествиями миллионов болельщиков, которые перемещаются по разным странам и континентам, чтобы посетить Гран При. Программа Liberty это не учитывает, её задача в том, чтобы разобраться с тем ущербом экологии, который наносит непосредственно чемпионат.

Но выполнимы ли в принципе даже эти планы?

«Нет смысла ставить перед собой некую цель, если воспринимать её просто как маркетинговый ход, – заверил Ят Гангакумаран. – В конечном итоге вам придётся отчитываться за проделанную работу, поэтому надо постараться.

Мы считаем, что контролировать то, что делают наши болельщики, слишком трудно. В конечном итоге они сами за это в ответе. Поэтому правильнее всего сосредоточиться на том, что мы контролировать в состоянии. В любом случае, Формула 1 – глобальный спорт, и нашим болельщикам, если они хотят посмотреть гонки, приходится путешествовать.

Нельзя ничего обещать на 100%, но мы бы не ставили перед собой такие цели, если бы не считали, что сможем их достичь. Самое главное, что болельщики нас полностью поддерживают».